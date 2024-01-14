Cupra İstanbul’da geleceğini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Cupra İstanbul’da geleceğini anlattı
İlham verici yeni nesil bir marka olan CUPRA, İstanbul2da düzenlediği The Electric Impulse etkinliğinde elektrikli modellerden CUPRA Born ve CUPRA Tavascan’ı sergilendi.

Çağdaş sportifliği yeniden keşfetme amacıyla, 2018 yılında yolculuğuna başlayan ve 2021 yılından bu yana da Türkiye’de faaliyetlerine devam eden CUPRA kısa süre içinde önemli başarılara imza attı.

2018 yılında yolculuğa başlayan ve 2021 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren CUPRA kısa sürede başarılara imza atarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olarak marka ödülüne layık görüldü.

Otomobil tutkunları için bir marka yarattık

2018 yılında, Barselona'dan dünyaya ilham vermek için ortaya çıkan yeni markayla, kimsenin denemediği bir şeyi yapmak istediklerini söyleyen Griffiths “Premium veya prestijli bir marka değil, mirasa ve geleneğe dayalı bir marka değil, bunun yerine yeni nesil otomobil severler için yeni bir marka yarattık. 2018'deki lansmanından bu yana CUPRA tüm beklentileri aştı ve yakın otomotiv tarihinde yeni bir markanın en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Yaklaşık 6 yıl içinde 500 binden fazla araç sattık ve CUPRA Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri haline geldi.” dedi.

2023 senesinde global CUPRA satışlarını yüzde 50'den fazla artırdıklarını ve 230 bin 700 adet araç sattıklarını belirten Griffiths, “Avrupa'daki pazar payımız 1,24'ten 1,59'a yükseldi. Türkiye'de 10 bin adetlik teslimat gerçekleştirdik ve yüzde 1'lik pazar payına ulaştık.” ifadelerini kullandı.

"2030 yılına kadar tamamen elektrikli model gamına sahip olmayı hedefliyoruz"

Elde edilen başarının arkasında modellerin büyük etkisi olduğu söyleyen Griffiths, CUPRA Ateca, markanın ilk modeli olduğunu ve Leon'ların kralı CUPRA Leon’un takip ettiğini belirtti.

Griffiths, bugün tanışacağınız ilk yüzde 100 elektrikli otomobilimiz CUPRA Born elektrifikasyon Yeni bir çağ için üç yeni kahramanın lansmanıyla bunu kanıtlamaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye iddialı hedefimizde önemli rol oynuyor

Wayne Griffiths, 2030 yılına kadar en iyi 100 küresel marka arasına girmesi için çalıştıklarını Ve Türkiye, bu iddialı kilometre taşlarına ulaşmamızda önemli bir rol oynayacağını söyledi.

2024 yılında iki yeni elektrikli model

Düzenlenen etkinlikte CUPRA markasının önümüzdeki dönemde Türkiye’de satışa sunacağı modeller CUPRA Tavascan ve CUPRA Born markanın COO’su Sven Schuwirth tarafından tanıtıldı.

Sven, ilk etapta CUPRA Born'u 170kW motor gücündeki e-Boost versiyonuyla sunacaklarını ve bu seçenek, sıfırdan 100 km/s hıza sadece 6,6 saniyede çıkacağını söyleyerek 150 kW motor güçlü versiyonu da sonrasında pazara sürüleceğini belirtti.

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