Çürdükotu bitkisi akciğer hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çürdükotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çürdükotu bitkisinin akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunduğu bildirildi.

AKCİĞER HASTALIKLARI NEDİR?

Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görülenleri astım ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Dallı, budaklı, yaprakları sivri ve ayva biçiminde bir çeşit bitkidir. Çiçekleri mavi renkte olup, dikenlidir. Çiçeklerinin tozu; sarı veya sarımsıdır. Tadı acıdır.

ÇÜRDÜKOTU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı çiçek-yaprak karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür ve 10-15 dakika demlendirilir. Süzülerek içilir. Tadı acı gelirse bir miktar bal karıştırılabilir. Günde üç kez birer bardak içilir.