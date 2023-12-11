Çürük dişe hangi vitamin

D vitamini kullanımı dişlerde çürük oluşumunu engeller mi?

KAYNAK: İHA
Çürük dişe hangi vitamin

Pandemi ile hayatımızda daha da önemli bir konuma yerleşen D vitamini kullanımının diş çürüklerinin engellenmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, dişlerde çürük oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı.

Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, D vitamini kullanımı ile ağız sağlığının korumanın yollarını anlattı.

D VİTAMİNİ HANGİ YAŞTA DAHA ÇOK ÖNEMLİ

İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, hamilelerde de D vitamini eksikliğinin, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırdığını vurguladı.

Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, “Son yıllardaki Covid-19 salgınıyla beraber, D vitamininin adını daha çok duymaya başladık. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Ülkemizde de eksikliği sık görülmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları hemen ümitsizliğe kapılmamalıdır. Yaşamın ilk 13 senesinde, D vitamini seviyesinin yeterli düzeyde olması çürük riskini yüzde 47 oranında azaltmaktadır” dedi.

Son olarak 13 yaş sonrasında D vitaminin eksikliğine bağlı olarak diş eti ve implant çevresi hastalıklarının görülme sıklığı arttığını belirten Baştürk, düzenli aralıklarla D vitamini değerlerinin ölçülmesi gerektiğine ve gerek görüldüğü takdirde doktor kontrolünde takviye alınmasının önemli olduğunun altını çizdi.

İHA

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