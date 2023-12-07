Çürük tahta çivi tutmaz atasözünün anlamı nedir?

Çürük tahta çivi tutmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Artık eskisi gibi olamayacak şeyler için kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözünde çürümeye yüz tutmuş değerler ve kurallarla bir yere varılamayacağı anlatılmaya çalışılır.

Özünde kötü olan kişi veya kişilerden güzel şeyler beklenemez anlamında kullanılır.

ÇÜRÜK TAHTA ÇİVİ TUTMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Eski sevgilimle barışsam bile artık bizden bir şey olmaz, çürük tahta çivi tutmaz.

Geçmişte yaptığın hataları unutturmak için ne yaparsan yap boş çürük tahta çivi tutmaz.