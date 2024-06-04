Çuvalla çöpe atılmış kadın cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Çuvalla çöpe atılmış kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te çuvala konularak çöpe atılmış bir kadın cesedi bulunmasının ardından çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atan bir vatandaş çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu görerek polis çağırdı.

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Polis kadının evde öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı iddiası ile incelemelerine başladı.
Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucunda kadının yabancı uyruklu ve 25 yaşlarında olduğu belirlendi. Kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı sonucuna varıldı. Kadın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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