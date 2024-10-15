CW Enerji, EIF Dünya Enerji Kongresi'nde ürünlerini tanıttı

CW Enerji, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdikleri inovatif ürünlerini katılımcılarla bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yerini aldı.

Şirket, 3 gün boyunca güneş enerjisi sektörüne yön veren çözümlerini ve inovatif ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, alanında uzman ekip arkadaşlarıyla oldukça verimli bir fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yüksek verimli güneş panellerimiz, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceğine yönelik çözümlerimiz ve enerji depolama sistemlerimiz büyük ilgi gördü. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nı başarılı bir şekilde tamamladığımız için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin aynı zamanda Platin Sponsoru olduklarını aktaran Sarvan, "Standımız fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri oldu. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda güneş enerjisi sektörüne yön veren çözümlerimizi katılımcılarla bir araya getirdik. Fuarda aynı zamanda sektörümüzdeki son gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladık ve birebir görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, fuar boyunca son teknoloji ile ürettikleri ürünlerini sergilediklerini, güneş enerjisi alanında AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdikleri çözümleri de tanıttıklarını ve güneş enerjisi alanındaki uzmanlıklarını lityum batarya çözümlerinde de sergilediklerini söyledi.

Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sarvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda gelişen teknolojiyi oldukça yakından takip ediyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. AR-GE Merkezi'mizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlıyoruz. Lityum batarya üretimini de bu çerçevede hayata geçirdik. Depolama sistemlerindeki enerji çözümlerini yaparken, pazardan gelen talep doğrultusunda güneş enerjisi ile entegre olmamış golf araçları, forklift araçlarının bataryaları gibi depolama çözümlerinin uzun soluklu çalıştığı yerlerden gelen talepleri değerlendirerek pazarda ciddi bir paya sahip olduk. Güneş enerji santrallerinin (GES) teknik ve yatırım danışmanlığı gibi alanlarında kapsayıcı hizmetler sunuyoruz. Aynı zamanda GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanlı/lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık veriyoruz. Bu fuarda şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri ve ısı pompası sistemleri ürünlerimizi de sergiledik."

Sarvan, inovatif enerji çözümleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürdüklerine dikkati çekerek, "CW Enerji olarak, her geçen gün büyüyen ekibimizle birlikte daha fazla projeye imza atma hedefiyle yol alıyoruz. Sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bizim için büyük bir fırsat oldu. Bundan sonra da temiz enerji çözümleri konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.