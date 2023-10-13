CZN Burak annesiyle Umre'ye gitti. Kabe pozlarına yorum yağdı

Babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrıldığını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, umre pozuyla dikkat çekti.

CZN Burak annesiyle Umre'ye gitti. Kabe pozlarına yorum yağdı

Editör: Ersoy ÖZDEM

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını öne sürerek dava açmıştı. Aile şirketinden ayrılıp İstanbul'da kendisine ait bir restoran açan CZN Burak son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen son olarak Mekke'ye gitti. Başka bir dosyadan dolandırıcılık davası olan annesiyle umreye giden fenomen oradan paylaşım yaptı.

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CZN Burak paylaşımına "Kul secde ederken Rabbi'ne en yakındır o zaman dua edin" yazdı.

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