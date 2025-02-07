D-100 karayolunda yoğun kar yağışı

Kaynak: İHA

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşırken sürücüler de zor anlar yaşadı.
Çankırı'da gece saatlerinde etkili olan kar, karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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