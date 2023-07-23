D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı

D-100 Karayolu'nda Üsküdar istikametinde ilerleyen şehirlerarası otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre, şerit değiştirme gerginliği yaşandı. Otobüs şoförü ve muavini, otomobile su şişesi fırlattı.Yaşananlar sırasında otomobildeki ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: DHA
D-100'de şerit değiştirme gerginliği. Otobüs şoförü otomobile su şişesi fırlattı

Olay, D-100 Karayolu Kadıköy Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BEN 51 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil arasında şerit değiştirme nedeniyle gerginlik yaşandı. Otobüs şoförü, şerit değiştirmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine otobüs şoförü, elindeki su şişesini sol şeritte ilerleyen otomobile fırlattı. Bür süre sonra, şoförün yanında bulunan muavin de önünde bulunan su şişesini otomobile attı. Otomobildeki aile şaşkınlık yaşarken, ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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