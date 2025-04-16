D-100’de tomruk kamyon sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
D-100’de tomruk kamyon sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Sakarya Hendek’te D-100 kara yolunda tomruk yüklü kamyon, yürekleri ağza getirdi. Düzensiz düzensiz istiflenmiş yüküyle sürücüleri tedirgin etti.

Olay, öğle saatlerinde, D-100 kara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinde, düzensiz şekilde istiflendiği görülen tomrukların bulunduğu kamyon, sürücüleri tedirgin etti. Sürücüler, kamyonun trafikte tehlikeye neden olduğunu ifade etti.

Aynı istikamete seyreden başka araçtaki kişilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde aracın kasasındaki ağaçların uygunsuz istiflenme ve aşırı yük sebebiyle hafif yan kaydığı da görüldü. Görüntüyü kaydeden kişi, "Gördüğünüz gibi D-100 kara yolunda yaklaşık yüz kilometre hızla giden bir kamyon. Bu nasıl bir yüklemedir" diye konuştu.

D-100’de tomruk kamyon sürücülere korku dolu anlar yaşattı

D-100’de tomruk kamyon sürücülere korku dolu anlar yaşattı

D-100’de tomruk kamyon sürücülere korku dolu anlar yaşattı

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