D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Maltepe’de D-100’de İETT şoförüyle TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine TIR’daki kişi otobüse binip şoföre yumruk attı.

Olay, 25 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR şoförüyle İETT otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, TIR'da bulunan diğer kişi araçtan inerek otobüse bindi. Otobüste uzun süre tartışan kişi ardından da İETT şoförüne saldırdı.

Şoföre yumruk atan kişi bağırarak küfür de etti. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

D-100’de yol verme kavgası! TIR’dan indi İETT şoförüne yumruk attı

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