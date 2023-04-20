D-650'de katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

D-650'de katliam gibi kaza: 2 ölü, 8 yaralı

İHA'nın haberine göre, Bağlarbaşı Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan 54 S 3037 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada İlhan İnal ve Recep Hasancık hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet D., Batuhan A., Ümit A., Melek Ç., Aynur K., Seda Ş., Hülya T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi dahil 8 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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