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Araştırma sonucu: D vitamini demansı önlüyor mu?

Kanada’da yapılan bir araştırma Demans hastalığının önlenmesi için D vitamini takviyesi almanın yararlı olabileceği ortaya çıkardı. İşte o sonuç…

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 06:18
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D vitamini demansı önlüyor mu?

Araştırma sonucu: D vitamini demansı önlüyor mu?
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Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar, katılımcılardan D vitamini takviyesi alan 4 bin 637 kişilik grupta, takviye almayan gruba göre yüzde 40 daha az demans görüldüğünü tespit etti.
Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 12 bin katılımcıyla çalışma yapıldı.
Katılımcıların 2 bin 696'sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edilirken bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679'unun ise çok az takviye aldığı belirtildi.

Kanada'daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, katılımcıların ortalama yaşının 71 olduğunu ve araştırmaya kaydolduklarında demans teşhislerinin bulunmadığını söyledi. Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, "D vitamininin beyinde demansı azaltabilecek bazı etkilerinin olduğunu biliyoruz ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmişti." diye konuştu.

Araştırma sonucu elde edilen bulguların D vitamini takviyesi alması gereken gruplara ilişkin önemli bilgiler verdiğini belirten Ismail, "Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almanın yararlı olabileceğine işaret eden kanıtlar bulduk." ifadesini kullandı.

Exeter Üniversitesinden Byron Creese de demansın önlenmesi veya en azından geciktirilmesinin, bu hastalıktan etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında büyük önem taşıdığını belirtti. Creese, "Bu araştırma sonucu, bize D vitamini takviyesinin demansı önlemede ya da geciktirmede yararlı olabileceğine işaret ediyor ancak şimdi bunu kesinleştirmek için klinik deneyler yapmalıyız." diye görüş bildirdi.

AA

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