D vitamini depolama yöntemleri

D VİTAMİNİ ALMAK NE KADAR ÖNEMLİ

Tüm bu hastalıklardaki öneminden dolayı her derde deva D vitamininin vücutta ne eksik ne de fazla, yeterli düzeyde olması gerekiyor. Vücutta depolanan bir vitamin olduğu için, aşırısı kalp ritim problemleri, böbrek taşı oluşumu ve böbrek yetmezliği gibi birçok soruna neden oluyor. D vitamini takviyesinin gelişigüzel değil mutlaka doktor önerisiyle yapılması, altı ayda bir vitamin düzeyi ve kalsiyum düzeyi kontrol edilmesi gerekiyor.



NASIL GÜNEŞLENMELİ?

D vitamini içeren gıdalar maalesef günlük ihtiyacınızın sadece yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Geri kalanı ise güneşten geliyor. Geri kalanı için cildinizin güneş ışığı ile buluşması şart! Ülkemizde güneş ışınlarından en çok fayda görülecek zamanlar mayıs ayından kasım ayına kadar saat 11.00 ile 15.00 arasındaki zaman dilimi. Bu saatler arasında her 2 diz altının ve her 2 kolun çıplak olacak şekilde ve koruma faktörü olmadan güneşlendirilmesi önemli güneşten vitamin almak açısından önem taşıyor. Açık tenliler günde 15-20 dakika, koyu tenliler günde 30-45 dakika faydalanabilir. Ancak daha uzun süre güneşte kalacaksanız mutlaka koruyucu kreminizi sürmeniz gerekiyor. Koruyucu kremin yanı sıra kıyafet ya da pencerenin ardından güneşlenmek de, güneş ışığının ciltte D vitamini üretmesini engelliyor.

D VİTAMİNİ OLAN BESİNLER

Somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini açısından çok iyi birer kaynak. Toprakta kendiliğinden çıkmış ve güneş görmüş mantarlar (kültür mantarı olan değil) günlük D vitamini ihtiyacınızın küçük bir kısmını karşılamanıza yardımcı olabiliyor.



UYKU DÜZENİ NE KADAR ÖNEMLİ?



Düzenli uyku D vitamininden daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan çalışmalar, günde beş saatten az uyuyanlarda vitamin düzeyinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

İLAÇ ALIMINA DİKKAT

Kullanmakta olduğunuz bazı ilaçlar da D vitamini düzeyinizi düşürebilir. Özellikle bazı epilepsi-sara, mantar enfeksiyonu, AIDS ilaçları, kortizonlar buna neden olabilir. Bu tür ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzun kontrolünde vitamin düzeyinize bakılarak takviye almanız gerekebiliyor.

DÜZEYİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Eğer D vitamini takviyesi alıyorsanız altı ayda bir vitamin düzeyinizi ve kalsiyum düzeyinizi kontrol ettirin. Yeni başlamak istiyorsanız da öncesinde mutlaka test yaptırın. Çünkü çıkan D vitamini sonucuna göre değişen miktarlarda vitamin takviyesi önerilmektedir, herkesin ihtiyacı aynı değildir. Ampul formları çok yüksek düzeyde D vitamini içerdiği için, bunların doktora danışılmadan eczaneden alınarak gıdalara karıştırılıp tüketilmesi hayati riske bile neden olabiliyor, bu nedenle damla şeklinde alınabilen D vitaminlerinin tercih edilmesi daha güvenilir bir davranış.