D vitamini eksik olanlar dikkat! Besinler belli oldu

Kış aylarında bağışıklık sistemi zayıflayarak hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Bu nedenle beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, kışın güneşin yeterince görünmemesi sebebiyle D vitamini eksikliği yaşanabileceğini ifade etti.

Bu durumu önlemek için D vitamini bakımından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Erim, "Özellikle yağlı balıkları haftada 2-3 gün yemeyi tavsiye ediyoruz" diye ekledi.

Kışın soğuk hava nedeniyle insanlar kapalı ve nem oranı düşük yerlerde daha çok zaman harcıyor. Bu da hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

D VİTAMİNİNİN EN İYİ KAYNAKLARI

D vitamini içeren besinler hakkında bilgi veren Dr. Erim, "Bu besinlerin başında yağlı balıklar geliyor. Somon, hamsi gibi yağlı balıklar aynı zamanda omega3 yağ asitleri bakımından da zengindir. Haftada 2-3 gün yememiz gerekiyor. Bunlar bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için faydalıdır. Yumurta sarısı da D vitamini açısından önemli bir besindir" dedi.

C VİTAMİNİ BİR ANTİOKSİDAN

C vitamininin bir antioksidan olduğunu ve vücudun bağışıklığı için gerekli olduğunu söyleyen Dr. Erim, şöyle devam etti:

"Turunçgiller başta olmak üzere kış sebze ve meyveleri C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca posa içerirler. Posa bağırsak sağlığımız için çok önemlidir. Bağışıklık hücrelerimizin çoğu bağırsaklarımızda bulunur. Bu yüzden bağırsaklarımızın sağlıklı olması çok önemlidir. C vitamini içeren kuşburnu gibi bitki çayları da içebiliriz."

SOĞAN VE SARIMSAK DOĞAL ANTİOKSİDAN

Kış aylarında su içmenin azaldığını hatırlatan Dr. Erim, "Su içmeye dikkat etmeliyiz. Çinko da bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önemli bir mineraldir. Bunun için de kabak çekirdeği gibi kuruyemişler yiyebiliriz. Kışın dışarıda daha az zaman geçirdiğimiz için fiziksel aktivitelerimiz de azalıyor. Fiziksel aktivite de bağışıklık sistemimizi destekleyen önemli bir faktördür. Türk mutfağında soğan ve sarımsağın yeri büyüktür. Sarımsak da doğal bir antioksidandır. Antibakteriyel özelliği vardır, doğal bir antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaya soğan sarımsak katarak bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz" diye konuştu.