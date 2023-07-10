D vitamini eksikliği ölümcül olabilir. Uzmanı uyardı

Uzmanı uyarısında, “D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor” sözlerini kullandı.

D vitamini eksikliği ölümcül olabilir. Uzmanı uyardı

Editör: Murat Öztürk

Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekti.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp ve damar sağlığının korunması ve kalp hastalarıyla ilgili toplumda doğru olduğuna inanılan yanlış bilgilere dikkat çekerek, düzeltmeler yaptı.

“HER GÜN 15 DAKİKA GÜNEŞLENMELİ”

Koenzim Q, C, E, B6, B12 vitaminleriyle folik asidin kalp krizinden koruduğuna ilişkin toplumda yanlış bir inanış olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, “Bu vitaminlerin kalp krizinden korumadaki rolü net değilken, D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarındaki artış net. Kalp damar sağlığımız için eksikse D vitamini takviye edilmeli, her gün 15 dakika güneşlenmeli” sözlerini kullandı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güneş ışınlarına maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Fakat güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak ciltte yaşlanmaya ve kansere neden olabildiği için çoğu insan diğer kaynakları tercih eder.

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