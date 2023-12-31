D vitamini hakkında bilinmeyenler

D vitamini konusunda son zamanlarda onlarca haber yapılıyor. Bazı haberlerde vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamininin, yeterli-dengeli beslenme ve güneş ışığıyla karşılanabileceği belirtiliyor. Oya bazı bilinmesi gerekenler var...

D vitamini, fosforla birlikte kalsiyumun emiliminde ve kemiklerde depolanmada aktif rol alıyor. Kandaki kalsiyum ve dolaylı olarak da fosfor düzeyini de kontrol altında tutuyor. Kalsiyumun yetersizliği ya da kalsiyum fosfor oranındaki dengesizlik, özellikle çocuklarda raşitizm, büyüklerde ise kemik erimelerine yol açıyor. Kemik sağlığının yanı sıra kas işlevleri ve denge için de çok gerekli bir vitamin. Özellikle yaşlılarda görülen, düşme kaynaklı kemik kırıklarını güçlü oranda azaltıyor...

D vitamini romatizmal eklem iltihabı, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerine karşı da koruyuculuk sağlıyor. DSÖ çocuklar, hamileler ve emziren annelerin de D vitamini almasını öneriyor.

Evet D vitamininin temel kaynağı güneş, yani ultraviyole ışınları. Güneş de çok faydalı...Bundan dolayı DSÖ vücutta yanık oluşmayacak şekilde kısa kollu giyinmeyi tavsiye ediyor ve özellikle gece çalışanların mutlaka gün içinde güneşi görmesini istiyor. Gündelik D vitamini gereksinimini yalnızca besinler ile sağlamak kesinlikle mümkün olmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca toplumsal düzeyde D vitamini yetersizliği sorunuyla dünya sağlık birimlerinin de savaşması gerektiğine inanıyor. Özellikle İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi ülkelerde, konuyla alakalı çok sayıda araştırmalar hala sürüyor...

Her şeyde olduğu gibi D vitaminin aşırı alınması da sakıncalı. Zira; yorgunluk, yer ve zaman algısında bozulmalar, kusma ya da kabızlığa yol açıyor...