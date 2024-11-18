D vitamini takviyesinin yaşlı ve obezlerde yeni faydaları tespit edildi

Yeni bir araştırma, D vitamini takviyelerinin yaşlı bireylerde yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Çalışma, özellikle aşırı kilolu ya da obez olan bireylerde, kalsiyum ve D vitamini takviyelerinin kan basıncını azaltabileceğini gösteriyor. Ancak, D vitamini alımının aşırıya kaçmasının ek sağlık yararları sağlamadığı vurgulandı.

Araştırmaya göre, yaşlı yetişkinlerin günlük 600 IU (15 mcg) D vitamini alması önerilirken, 70 yaş ve üzeri bireyler için bu miktar 800 IU (20 mcg) olarak belirleniyor. Ancak bu çalışmada, vitamin D'nin fazla alınmasının ekstra fayda sağlamadığı gözlemlendi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Bu araştırma, 65 yaş ve üzeri 221 kişiyi inceleyen çift kör kontrollü bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Katılımcıların vücut kitle indeksleri (BMI) 25’in üzerindeydi ve D vitamini seviyeleri yetersizdi. Katılımcılar, bir yıl boyunca günlük 250 mg kalsiyum ve düşük ya da yüksek doz D vitamini alacak şekilde iki gruba ayrıldılar. Düşük doz grubu günde 600 IU D vitamini alırken, yüksek doz grubu 3.750 IU aldı.

Çalışmanın sonunda, her iki grup da ortalama olarak sistolik kan basıncında 3,5 mm Hg, diyastolik kan basıncında ise 2,8 mm Hg’lik bir azalma yaşadı. Yüksek doz alanlar biraz daha fazla azalma gösterdi, ancak aşırı D vitamini alımının ek bir fayda sağlamadığı görüldü. En büyük faydayı ise düşük D vitamini seviyelerine sahip obez bireyler gördü.

D VİTAMİNİN AŞIRI ALIMI ZARAR VEREBİLİR

Araştırmanın önemli bir bulgusu da, önerilen dozun üzerinde D vitamini almanın ek faydalar sağlamadığını gösteriyor. Uzmanlar, vücuda yeterli D vitamini almak gerektiğini, ancak aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Ayrıca, uzun süreli yüksek doz D vitamini alımının toksisiteye yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

D vitamini, vücutta kalsiyum ve fosfor metabolizmasında önemli rol oynar ve kan basıncı düzenlemesi üzerinde etkisi vardır. D vitamini eksikliği, kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilişkilendirilmiştir.