Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, sağlıklı ve uzun yaşam arzusu için birçok kişinin bilinçsizce sarıldığı D vitaminiyle ilgili uyarılarda bulundu.

ÇOKÇA REÇETE EDİLİYOR AMA

“Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de D vitamini takviyesi kullanımı başı çekiyor." diyen Kalay, D vitamini türevlerinin başta (kısırlık) infertilite tedavisi gören olgular olmak üzere, kronik yorgunluk ve depresif eğilim gösteren yetişkinlere hekimler tarafından çokça reçete edildiğini belirtti.

İngiltere’deki Surrey Üniversitesi, John Innes Merkezi ve Quadram Enstitüsü Biyobilim Bölümü tarafından yapılan araştırmada, yaygın olarak kullanılan D2 vitamini takviyesinin aslında vücuttaki D3 vitamini düzeylerini düşürdüğünü ortaya çıkardığını aktaran Kalay "bağışıklık sistemi ve genel sağlık için en etkili form vitamin D3’tür. Birçok kişi kemikleri güçlendirmek ve bağışıklığı desteklemek için D vitamini alıyor ancak bu araştırma D2 takviyesinin D3 konsantrasyonlarını, hiçbir takviye almayan kişilerde görülen düzeylerin bile altına indirebildiğini gösteriyor." dedi.

D2 VİTAMİNİ D3 VİTAMİNİNİN DÜŞMANI MI?

D vitamini esas olarak iki formda bulunduğuna işaret eden Kalay, bunların D2 ve D3 olduğunu belirtti.

"Vücut doğal olarak güneş ışığına maruz kaldığında D3 üretir ve bu formun, sağlıklı D vitamini düzeylerini artırma ve koruma konusunda çok daha etkili olduğu kanıtlanmıştır." diyen Kalay açıklamalaırna şöyle devam etti

"Bu sistematik derleme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizinde, D2 alan katılımcıların D3 düzeylerinde düşüş gözlenmiş; bu da daha önce yaygın olarak fark edilmemiş olumsuz bir etkileşimi ortaya koymuştur.

Araştırmacılar, özellikle güneş ışığına az maruz kalınan dönemlerde, D3 vitamininin çoğu insan için daha güvenli ve daha etkili bir takviye seçeneği olduğunu vurguluyor.

Bu keşif, uzmanların bitki bazlı D3 seçeneklerini önermesine ve halk sağlığını önceliklendirmek için sağlık yönergelerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunmasına neden oluyor.

Yani günlük D vitamini takviyesi almadan önce iki kez düşünmek ve mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.”