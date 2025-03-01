D vitamini ve kanser! Gerçekler ve yanılgılar

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Edward Giovannucci, D vitamininin bazı kanser türleri üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalara dikkat çekerek, "Düşük D vitamini seviyeleri, özellikle kolon, meme ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleriyle ilişkilendirilmişti. Ancak, bu ilişkiyi doğrulamak için daha fazla randomize klinik çalışmaya ihtiyaç vardır" dedi.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Marcia Stefanick ise, D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücre büyümesini düzenlediğini belirterek, "D vitamini, hücrelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler ve anormal hücre çoğalmasını engelleyebilir. Bu, kanser riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabilir" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: D VİTAMİNİ VE KANSER

Journal of Clinical Oncology 'da yayımlanan bir çalışmada, D vitamini seviyelerinin yüksek olduğu bireylerde bazı kanser türlerinin daha düşük oranlarda görüldüğü belirtildi. Ancak, bu çalışmada D vitamini takviyelerinin kanser riskini azaltmada doğrudan bir etkisi olup olmadığı net bir şekilde ortaya konulamamıştı.

Araştırmacılar, D vitamini seviyelerinin artırılmasının kanserden korunmada etkili olup olmadığını anlamak için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE KANSER RİSKİ

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hücre büyümesinin düzensizleşmesine yol açabilir. Bu durum, bazı kanser türlerinin gelişme riskini artırabilir.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak kanser riskini artırabilir. Bu nedenle, D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir" dedi.

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI VE TAKVİYELER

D vitamini, güneş ışığına maruz kalma yoluyla doğal olarak sentezlenebilir. Ayrıca, somon, uskumru, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş süt gibi besinlerde de bulunur. Ancak, güneş ışığına yeterince maruz kalamayan bireyler için D vitamini takviyeleri önerilebilir. University of California, Berkeley 'den Dr. Michael Holick, "D vitamini seviyelerini artırmak için güneş ışığına maruz kalmak ve D vitamini açısından zengin besinler tüketmek önemlidir. Gerekirse doktor kontrolünde takviye alınabilir," şeklinde açıklamada bulunuyor.

GELECEK ÖNERİLER VE ARAŞTIRMA İHTİYACI

Uzmanlar, D vitamini ve kanser arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "D vitamini ve kanser arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç var. Bu çalışmalar, D vitamininin hangi dozlarda etkili olduğunu ve hangi kanser türlerinde koruyucu bir rol oynayabileceğini belirlemek açısından kritik öneme sahiptir" dedi.