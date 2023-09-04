D100'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde 1 kişi ölürken, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
D100'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda, M.S. (31) yönetimindeki 34 FTK 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.S. (28), A.A.S. (5), E.S.S. (3), S.Y. (33) ve E.Y. (30) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü M.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan F.S.'nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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