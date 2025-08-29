Dadaş'ın Sarıyer sefası

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Erzurumspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 yendi.
SMS GRUP SARIYER: 0 - ERZURUMSPOR FK: 2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sabri Öğe, Baykal Tuna
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 58 Ömer Bayram), Traore (Dk. 84 Berkay Aydoğmuş), Anziani, Regattin, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 59 Muhammed Mert), Urie (Dk. 45 Anıl Koç), Dembele
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk. 54 Ali Ülgen), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan), Crociata (Dk. 90+5 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 81 Rodriguez), Eren Tozlu
Goller: Dk. 49 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+14 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Djilobodji, Dk. 38 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 82 Traore, Dk. 90+13 Dembele (SMS Grup Sarıyer), Dk. 23 Baiye, Dk. 90+6 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)