Dadaş'ın Sarıyer sefası

Dadaş'ın Sarıyer sefası

TFF 1. Lig'de Erzurumspor, Sarıyer deplasmanında 2-0 galip gelmeyi başardı. Puanını 8 yapan Dadaşlar zirve yarışına devam etti. Ev sahibi Sarıyer ise dördüncü mücadelesinde üçüncü yenilgisini aldı.

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Erzurumspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 yendi.

SMS GRUP SARIYER: 0 - ERZURUMSPOR FK: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sabri Öğe, Baykal Tuna

SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 58 Ömer Bayram), Traore (Dk. 84 Berkay Aydoğmuş), Anziani, Regattin, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 59 Muhammed Mert), Urie (Dk. 45 Anıl Koç), Dembele

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk. 54 Ali Ülgen), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan), Crociata (Dk. 90+5 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 81 Rodriguez), Eren Tozlu

Goller: Dk. 49 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+14 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Djilobodji, Dk. 38 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 82 Traore, Dk. 90+13 Dembele (SMS Grup Sarıyer), Dk. 23 Baiye, Dk. 90+6 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

