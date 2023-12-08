Dağ dağ üstüne olur ev ev üstüne olmaz atasözünün anlamı nedir?

Dağ dağ üstüne olur ev ev üstüne olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkabileceği anlamını taşır.

İki aile içinde elbette görüş ayrılıkları yaşanacak, kadın kadınla-erkek erkekle belli konularda mütaabık olamayacaktır.

Kişiler birbirine saygısından ev içerisinde yeterince rahat olamayacak bir süre sonra bu rahatsızlık gerginliğe dönüşecektir.

Atalarımızın tecrübe ettiği bu konu anlaşmazlıkların doğabileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

DAĞ DAĞ ÜSTÜNE OLUR EV EV ÜSTÜNE OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İyi ki ağabeyim evlendiğinde annemlerle aynı evde yaşamak istememiş. Bizim gelinimiz her şeyin lüksünü istiyor ve en ufak konuları bile kendi annesine anlatıyor. Eşini alıp kendi ailesini iyi ki kurmuş yoksa dağ dağ üstüne olacak ev ev üstüne olmayacaktı. Sürekli kavga edecekler, huzurları kaçacaktı.