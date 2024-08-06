Dağ keçisi avına rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dağ keçisi avına rekor ceza

Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye toplam 694 bin lira para cezası kesildi. E

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak dağ keçilerini avladıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir av tüfeği ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak avlanma gerekçesiyle 3 kişiye 650 bin lira tazminat ve 44 bin lira idari para cezası kesti. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı ve serbest bırakıldılar. Olayda ele geçirilen tüfek ile yaban keçisi etlerine ise el konuldu.

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