Dağ köyünün ilk kez yolu olacak

Kaynak: İHA
Dağ köyünün ilk kez yolu olacak

Adana'nın Feke ilçesinde Toros dağı eteklerinin zorlu coğrafyasında yaşayan vatandaşlar ilk kez mahallelerinde yol çalışması yapılınca dualarla belediyeye teşekkür etti.

Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesinde tarihi boyunca hiç yol olmayan dağ köyünde yıllardır yaşanan yol sorunu çözüldü. Mahalle sakinlerinden Şahin ve Zekiye Yürek'in çiftinin dualarla teşekkür etiği yol yapım çalışmasında arazinin zorlu alanı havadan drone ile görüntülenirken dev kayalar iş makineleri ile kırılarak araç geçişine açıldı.

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Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ilçede vatandaşların yol ve ulaşım sorunlarının çözülmesi için sahada tüm ekiplerin mesai kavramı olmadan çalışma yaptığını ifade ederek, “Vatandaşlara en doğal hakkı olan ulaşım hizmetini sağladık. Bölgede Feke Belediyesi olarak Hıdıruşağı ve Bahçecik mahalleleri arasındaki dar yollarında ulaşımın refah düzeye ulaşması, rahat geçiş yapabilmesi için genişletme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

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