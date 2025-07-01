Dağda mahsur kalan 2 kardeş, 4 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: DHA
Dağda mahsur kalan 2 kardeş, 4 saat sonra kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağda mahsur kalan 15 yaşındaki Eren Bedirhan Ateş ve 17 yaşındaki ağabeyi Muzaffer Mustafa Ateş ekipler tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.

Eren Bedirhan Ateş ve ağabeyi Muzaffer Mustafa Ateş, aileleriyle birlikte piknik için Seydişehir ilçesi Kuğulu Tabiat Parkı'na geldi. İki kardeş saat 19.00 sıralarında Söğütlü Çeşme mevkisindeki dağlık alana çıktı.

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Bir süre gezdikten sonra dönüş yolunu şaşıran iki kardeş dağlık alanda mahsur kaldı. İki kardeş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, mahsur kaldıklarını belirterek, yardım istedi.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Eren Bedirhan ve Muzaffer Mustafa Ateş kardeşler, saat 23.00 sıralarında ekipler tarafından kurtarıldı. İki kardeş, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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