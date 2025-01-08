Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kaynak: İHA
Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta iki kişi dağda mahsur kaldı. ATV ve UTV motorize ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldılar.

Kahramanmaraş'ta Ahırdağı Karagöl mevkiinde meydana geldi. Çocuğu ile beraber UTV aracıyla karlı bölgede mahsur kalan bir vatandaşın yardımına ATV ve UTV ekibi yetişti. Yapılan çalışma ile UTV aracı kullanan vatandaş çocuğuyla beraber kurtarıldı.

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Kahramanmaraş ATV ve UTV ekibi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz her zaman, her zorlu şartta devletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bizim bir görevimiz değil, gönül işimizdir. Halkımızın bize olan sevgisi ve güveni, bize güç veriyor" dedi.

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