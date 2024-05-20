Dağda ot toplarken uçurumdan yuvarlanan kadının yardımına ekipler koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dağda ot toplarken uçurumdan yuvarlanan kadının yardımına ekipler koştu
Hakkari'de dağlık alanda pancar topladığı esnada dere kenara yuvarlanan kadın için ekipler seferber oldu.

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alanda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre pancar toplamaya giden 50 yaşındaki G.K. isimli kadın, dengesini kaybetmesi sonucu Oğul Deresi kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk incelemesi sonucu talihsiz kadının ayağında kırık olduğunu belirlerken, debisi yüksek olan dereden geçiremeyeceklerini fark eden ekipler, helikopter talebinde bulundu.

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadını kurtardığını aktardı.

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