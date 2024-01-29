Dağdan geldi camdan girdi. Tunceli'de akıl almaz ölüm

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay eşine az rastlanır nadir olaylardan birisi oldu. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen kaza, Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde gerçekleşti. Dağdan kopan büyük bir kaya parçası, V.Y. yönetimindeki 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camını kırarak kamyondan içeri camı kırarak girdi.

Kaya parçası şoförün yanında bulunan 64 yaşındaki Ali Ekber Soylu’nun bacaklarının üzerine düştü. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş isimli bir vatandaş, “Buradan hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” ifadelerini kullandı.,