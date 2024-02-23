Dağlardan gelen şifa kaynağı





Ülkemizin pek çok dağlık bölgesinde yetişen ve bol C vitamini ile bağışıklık sistemini destekleyen kuşburnu bitkisine ilgi arttı. İşte yararları...

Doğada zorlukla toplanan, kış mevsiminde yüksek vitamin içeriği sayesinde çay ve reçel olarak tüketilen kuşburnu, salgın sürecinde en çok aranan ürünlerden biri oldu.

Denizli’de dağlardan topladığı bitkileri pazarda satan Mehmet Cambaz, salgının yayıldığı ve havaların soğuduğu bu dönemde vatandaşların doğal bitki ürünlerine yöneldiğini belirtti. Cambaz, “Kuşburnu harika bir C vitamini kaynağı. Kuşburnunun 9-10 farklı şekilde insan sağlığına yararı var. Kuşburnu hem çay hem de reçel olarak yapılıyor” dedi.

“YABANİ AĞAÇ DİYE KİMSE BAKMIYOR”

Birçok insanın kötü göründüğü ve işe yaramadığı düşüncesiyle kuşburnu ağacını kestiğini söyleyen Mehmet Cambaz, ağacın verdiği meyvenin faydasını anlatmaya yetiremedi. Cambaz, “Yabani ağaç diye kimse bakmıyor. Oysa bunlar yanlış, bunlar hep yetiştirilmeli. Mide rahatsızlığı, kusma, kalp kuvvetlendirme ve kabızlık giderme gibi birçok faydası var. Faydaları saymakla bitmez. Herkes kuşburnu istiyor. Kuşburnu toplamak çok zor. Yaz kış talep ediliyor. Artık kuşburnunun son zamanı, bitmek üzere. Kuşburnunun fiyatı mevsime göre değişiyor. Ben dağdan dikenler arasında 2-3 günde topluyorum. Ama emeğimin karşılığını alıyorum. Kuşburnu toplarken hem afiyetle yiyorum hem de elimi dikenler kesiyor. Biz pazarda 50 TL’ye, aktarlarsa 100 TL’ye satıyor” diye konuştu.

Pazara kuşburnu almak için gelen Hüseyin Kurtoğlu da, kuşburnunun insan sağlığına birçok yararı olduğunu söyledi. Kurtoğlu, “Kuşburnunun faydaları saymakla bitmez. Kuşburnu her derde deva olduğu için aldık. Eve götürüp kaynatarak içeceğiz. Vücudumuza çok iyi geliyor. Sürekli doktora koşmak yerine dağdan gelen bitkileri yemek gerek. Ben taze olan bitki ve meyveleri tüketmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Pandemi nedeniyle dağda yetişen bitkilerin insan vücuduna iyi geldiğini biliyoruz. Vatandaşların bu tür bitkileri alıp kullanmaları lazım” dedi.