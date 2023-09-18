Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor

Aydın’da incir hasadı devam ediyor. Aydın dağlarında devam eden hasatta incirin kilo fiyatı 140 TL olarak açıklanmıştı. Dağlardan esen poyraz ve incir fiyatının 250 TL'ye yükselecek olması köylülere adeta bayram ettirdi.

KAYNAK: İHA
Dağlardan toplanıyor kilosu 140 TL'ye satılıyor. Altın meyvenin hasadı sürüyor

İHA'nın haberine göre, dünyanın en kaliteli, en fazla kuru incirinin üretildiği Efeler Diyarı Aydın’da incir hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışlar ve sonrasında etkili olan imbat (deniz yeli) rüzgarları nedeniyle ürünü kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, hava durumunun mevsim normallerine dönmesi ile birlikte rahat bir nefes aldı.

Tariş tarafından hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle revize edilerek birinci kalite incirin 116 TL’den 140 TL’ye yükseltilmesinin ardından Aydın ve çevresinde yaklaşık 15 gündür incirin en sevdiği hava olan gündüz sıcak gece de poyraz esmesi ile incir üreticisi adeta çifte bayram yapmaya başladı.

HASAT SONA ERMEK ÜZERE

Sabahın erken saatlerinde bahçeye girip hasada başlayan incir üreticisi önce, incir ağaçlarından toplanma evresine gelmiş incirleri tek tek düşürüyor. Daha sonra incir hasadına özel örülmüş sepetlerle toplanan incirler sergi adı verilen kurutma seraların taşınıyor.

Burada her gün kurusu alınan incirler daha sonra seçilmek üzere depolara taşınıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca her hafta devam eden bu işlem ile Aydın’da incir hasadı sona eriyor.

Bu yıl sezona mevsim şartlarındaki olumsuzlukla nedeniyle oldukça sıkıntılı başladıklarını ancak son 2 haftadır düzelen havalar sayesinde incirde kalitenin arttığını belirten Aydınlı üreticilerden Yunus Emre Kılınç, “Allah’a şükür sezon iyi gidiyor. Kalitemiz çok güzel. Rekoltemiz düşük. İlk açıklanan fiyatlar düşüktü. Havalar yağınca revize edilip yükseltilen fiyatlar bizi mutlu etti” diye konuştu.

"KALİTE DÜZELDİ"

Bu yıl bahçesini sezona iyi hazırlayan ve kuzey bölgelere bakan incirliklerde kalitenin oldukça iyi olduğunu ancak ilerlemede yaşanan genel bir sorun nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşandığını belirten Mümin Kılınç ise “Havalar düzeldi incir mahsulündeki kalite düzeldi. Bu yıl mevsim yağışları çok oldu. Bu nedenle yağışın fazla olduğu yerlerde kalite düşüklüğü oldu. Yağış az olan yerlerde kalite yüksek. Ancak rekoltede yüzde 20’den yüzde 60’a kadar varan rekolte düşüklüğü söz konusu. Ancak kalite ve fiyat gayet iyi” diyerek ümitlerinin yorgunluklarını dindirdiğini belirtti.

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