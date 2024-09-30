Daha az maaş korkusu emeklilikte patlama yarattı. Hak kazanan SGK'ya koştu

Emeklilik oranında denge her ay bozuluyor. 2022 yılında 1 emekliye 2,1 çalışan düşerken, bu rakam 2024'e gelince 1,55'e kadar geriledi. Bunun sebebi olarak da, 2024'te emekli olacak bir kişinin gelecek yıl emekli olması halinde yüzde 30 kayıp yaşaması gösteriliyor. Kısacası bu yıl emekli olup, 20 bin lira maaş alan bir kişinin gelecek yıl emekli olması halinde rakam 14 bin liraya gerileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu hakkında çalışıyoruz açıklaması yapmasına rağmen hak kazananların SGK'nın kapısına emekli olmak için dayandığı gözleniyor. Bu da emekli ile çalışan dengesini bozuyor.

AKTİF PASİF ORANINDA DÜŞÜŞ

Bir yandan sigortalı çalışan sayısı artıyor ama aktif-pasif oranında dikkat çeken gerileme yaşanıyor. Aktif-pasif aylık alan kişilerin dosya sayısına göre hesaplanıyor. Bu oran ülke genelinde 58 şehirde bozulma olduğunu ortaya koydu.

Geçen yıl sonunda 1 emekli ve gelir alan kişiye karşılık oran 1,58'di. Bu oran haziran ayı sonunda ise 1,55'e geriledi. Kısacası 1 emekliye karşılık 1,55 çalışan geliyor. Bu rakam 2022 yılına bakıldığında ise 1 Emekliye 2,1 çalışan bulunuyordu. Düşüşteki bu oran emekli çalışan dengesinin her yıl daha da bozulduğunu gözler önüne serdi. Sosyal Güvenlik Uzmanlarına göre dengenin bozulmasında EYT de etkili oldu.

DENGE BOZULABİLİR SİSTEM ÇÖKEBİLİR

Sistem her yıl geriye gidip, çökme durumuyla karşı karşıya kalınabileceği ileri sürülürken, enflasyon emekli olacakları etkiliyor. Bu yıl emekli olacaklar gelecek yıl emekli olacaklara göre daha yüksek maaş bağlanacak olması hak kazananları SGK'nın kapısına yönlendiriyor. Çalışan sayısıyla emekli maaşı alanların oranı, sosyal güvenlik sisteminin geleceği için önemli bir gösterge. 1 Emekliye karşı 2 çalışanın olması riskin az olduğu anlamına geliyor. Ancak bu oranların 1,55'lere kadar gerilemesi dengenin bozulabileceği ihtimalini gösteriyor.

GENÇ NÜFUSUN ÖNEMİ

Ülkede genç nüfusun yavaş yavaş düşmesi yaş piramidinin önemini ortaya çıkardı. Çünkü 2030 yılından sonra genç nüfus avantajı ortadan kalkacak. Emeklilik yaşının yükseltilmesi sorunu çözmek için atılan adım olarak belirtilirken, 2008'deki düzenleme avantajları ortadan kaldırdı.