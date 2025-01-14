Daha büyük ve zehiri daha güçlü! Yeni bir örümcek türü şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Daha büyük ve zehiri daha güçlü! Yeni bir örümcek türü şaşırttı

Avustralya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni ağ örümceğinin daha büyük ve zehirinin daha güçlü bir türü tespit edildi.

Avustralya'da dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan huni ağ örümceğinin "daha büyük ve daha güçlü" bir türü keşfedildi.

Avustralya'da araştırmacılar, keşfedilen türün hem boyut olarak daha büyük hem de zehrinin daha güçlü olduğunu açıkladı. Açıklamada, örümceğin koyu siyah rengi ve iri yapısıyla dikkat çektiği belirtildi. Huni ağ örümcekleri, özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarında yaygın olarak bulunuyor ve güçlü zehirleri nedeniyle ölümcül olarak sınıflandırılıyor. Araştırmacılar, bu keşfin doğal yaşamı ve zehirli türler üzerine yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

Daha büyük ve zehiri daha güçlü! Yeni bir örümcek türü şaşırttı

Daha büyük ve zehiri daha güçlü! Yeni bir örümcek türü şaşırttı

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