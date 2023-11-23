Daha iyi yazı yazmak için 6 ipucu

Esquire Dergisi’nde yer alan içeriğe göre, ünlü yazar George Orwell 1946’ya yayımlanan ‘Politika ve İngiliz Dili’ makalesinde iyi yazı yazmanın 6 temel kuralını verdi.

Orwell'ın daha iyi yazı yazabilmek için verdiği 6 altın tavsiye şöyle;

1. Basılı yayınlarda görmeye alışık olduğunuz bir benzetmeyi veya mecazi kullanmayın. Politikacıların, bürokratların ve pazarlamacıların dilinden uzak durmaya çalışın.

2. Kısa bir kelime yeterli olacakken uzun bir kelime kullanmayın. Basit dil kullanmak genellikle daha etkilidir.

3. Bir kelimeyi çıkarmak mümkünse daima çıkarın. Herkes kısa cümlelerden hoşlanır. Paragraf uzunluk değil, düşünce birimidir.

4. Dolambaçlı cümlelerden kaçının.

5. Aklınıza kendi dilinizde karşılığı olan bir kelime geliyorsa asla yabancı bir ifade, terim veya jargon kullanmayın.

6. Barbarca bir şey söylemek yerine yukarıdaki kurallardan herhangi birini çiğnemeniz daha iyi.