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Daha ne olabilir derken şimdi de bu çıktı. Korkutan görüntü Ağrı'dan geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir vatandaş, yerden bulutlara doğru uzanan bir ışık hüzmesi görüntüledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:59
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Daha ne olabilir derken şimdi de bu çıktı. Korkutan görüntü Ağrı'dan geldi

Daha ne olabilir derken şimdi de bu çıktı. Korkutan görüntü Ağrı'dan geldi
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 Ağrı’da akşam saatlerinde yerden gökyüzüne doğru yükselen bir ışık gördüğünü vatandaş o anları kaydetti.

İddialara göre, dün akşam saatlerinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir vatandaş yerden gökyüzüne doğru esrarengiz bir ışık gören vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde yerden yükselen ışığım bulutların arasından gökyüzüne doğru süzülmesi dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre; olayı cep telefonuyla görüntüleyen Ercan Uçar adlı vatandaş “Görüntü doğuyla kuzey arası bir yerdeydi. Görüntüyü çektiğim saat 18.00 ile 18.10 arasıydı. Hava pek bulutlu değildi ama olayın olduğu yerde yoğun bir bulut vardı bu da dikkatimi çekti. Işığın yüzeyle bir teması yoktu fakat bulutların arasında devamı vardı bunda çektim. Herkes gibi bende bunun ne olduğunu merak ediyorum” dedi.

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