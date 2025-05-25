Daha neler işiteceğiz?

Bir daha söylüyorum. Biz Türk’üz, Türkiye Türk’tür ve Türk kalacaktır. Türk olduğumuz için de bütün tarihimiz ve bu tarihin kahramanları hepimizindir, hepimizin kahramanlarıdır; kahramanlarımız, bütün Türk dünyasını birbirine bağlayan değerlerdir.

Millî Düşünce Merkezi’nin sitesinde Ayşe Göktürk Tunceroğlu’nun güzel bir yazısı çıktı: “Timur ve Şah İsmail”

Yazıda Şah İsmail Hatayi’nin güzel bir dörtlüğü var: “Baştır gövdeyi götüren /

Ayak menzile yetüren / Türlü maslahat bitüren / İki ele nazar eyle.”

Dörtlüğü şöyle değiştiresim geldi: “Hırstır gövdeyi götüren / Mide, menzile yetiren / Türk’ün adını bitiren / Bozuk dile nazar eyle.”

Şimdi sıra Emir Temür ile Şah İsmail’e mi geldi? Tarihte sadece onlar mı birbiriyle savaştı? Karamanoğulları ile Osmanoğulları savaşmadı mı? Osmanlı gözünden bakarsak Konya ile Karaman’ın o dönemlerini de mı tarihimizden çıkaracağız? Osmanlı atalarımız birçok beyliği ortadan kaldırdı, beylikler dönemini ve onların topraklarını da mı tarihimizden çıkaracağız?

Elinize, belinize, dilinize sahip olun. Bu dil, Türklüğü birleştirmez, ayırır, parça parça eder.

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Azerbaycan Türkleri için “Onlar Şii” demişti de ben ve birkaç arkadaşım, ta Moğolistan’ın ortasında Azerbaycanlı bir soydaşımıza bu sözün hesabını vermek zorunda kalmıştık. Özal’ın sözünün hesabını bizden soran Salatına Hanımı bir yıl sonra Ermeniler katletmişti.

Yıldırım Beyazıt Türk’tür, Emir Temür Türk’tür. Yavuz Selim ile Şah İsmail de elbette Türk’tür. Hepsi de Türk tarihinin kahramanlarıdır. Bugünün ufuksuz beyinleri onları anlayamaz da yargılayamaz da.

Türk Dünyası ile niçin ilişki kuruyoruz? Onların kahraman kabul ettiği, aslında hepimizin ortak değeri olan tarihî büyüklerimize ileri geri laflar ederek mi bu ilişkileri sürdüreceğiz?

Tarihimiz bütünüyle hepimizindir. Hunlar, Göktürkler, Uygur hanlıkları, Karahanlılar, Gazneliler, Çengizliler, Çağatay ve Altınordu hanlıkları, İlhanlılar, Temürlüler, Babürlüler, Memlükler, Osmanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlılar, Anadolu beylikleri, İdil-Ural, Kırım, Türkistan ve Azerbaycan bölgesindeki bütün hanlıklar bizimdir, bizim tarihimizdir. Ve bunların devamı olan bugünkü Türk cumhuriyetleri de hep bizimdir. Türk olan bunların hiçbirine kem gözle bakmaz, bakmamalıdır.

Yoksa siz Türk’ten Türk kavramından mı hoşlanmıyorsunuz? Siz hoşlansanız da hoşlanmasanız da Türk, dünya tarihinin en önemli paydaşlarından biridir; Türk olmadan dünya tarihi yazılamaz.

Bütün Türk siyasetçilerine sesleniyorum. Ağzınızı Türk diye açmaktan korkmayınız. Siz Türk’sünüz ve bunun için şereflisiniz. Türk olmakla gurur duyunuz, mutlu olunuz.

Bir de Türk’e ortak getirmeye kalkmayınız. Türklük yeteri kadar gurur ve şeref verici bir kavramdır. Atatürk’e göre de Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine göre de anayasaya göre de bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Başka bir deyişle Cumhuriyet Türk kavramı üzerine kurulmuştur. Aklınızdan bunun dışında kavramlar veya ortaklıklar geçiyorsa o zaman mertçe davranıp aklınızdan geçeni söyleyin. Sizlerden hiç olmazsa mertlik beklemek hakkımız değil mi? Mertlik kavramının zıddını hatırlatmama gerek var mı?

Bir daha söylüyorum. Biz Türk’üz, Türkiye Türk’tür ve Türk kalacaktır. Türk olduğumuz için de bütün tarihimiz ve bu tarihin kahramanları hepimizindir, hepimizin kahramanlarıdır; kahramanlarımız. bütün Türk dünyasını birbirine bağlayan değerlerdir.