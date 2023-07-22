Daire başkanı eşini şube müdürü yaptı. Mülakat kalkacak vaadi tutulmadı

Erdoğan’ın seçim öncesi “Kamuda mülakatı kaldıracağız” vaadi lafta kaldı.

Kamuda art arda gelen “mülakatla eleme” haberlerine bir yenisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan eklendi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in TBMM gündemine taşıdığı iddialara göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 90 ve üzeri puanı alan adaylar mülakatla elendi.

Ayrıca, personel daire Başkanı da eşini, “hülle yoluyla” şube müdürü yaptı.

Personel Daire Başkanı Necip Gülmüş’ün, Sağlık Bakanlığı’nda ebe olan eşi Gülşen Gülmüş’ü bu süreçte hülle yoluyla yönetici yaptığı iddiasını Bakan Vedat Işıkhan’a aktaran Emir,

“Gülşen Gülmüş’ün herhangi bir sınava girmemesine karşın önce SGK’de müdür yapıldığı ardından Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde personel şube müdürlüğüne getirildiği de kurum içinde bilinmektedir.

Gülşen Gülmüş’ün daire başkanlığı için onay yazısı geldiği, bakanlıkta bir odada bu görevine başladığı da iddia edilmektedir” dedi.