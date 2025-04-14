Daireleri tek tek gezip hırsızlık yaptı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Daireleri tek tek gezip hırsızlık yaptı!

İstanbul'da bir apartmana giren hırsız, katları tek tek dolaşıp daire önlerindeki ayakkabıları çöp poşetine doldurdu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 11 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sultangazi'de bir apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı topladı Ardından ayakkabıları çöp poşetlerine dolduran şüpheli binadan ayrıldı.

Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki çöp poşetine ayakkabıları koyarak binadan ayrıldığı görülüyor.

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Şüphelinin tanınmamak için kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.

Daireleri tek tek gezip hırsızlık yaptı!

Daireleri tek tek gezip hırsızlık yaptı!

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