Daireleri tek tek gezip hırsızlık yaptı!

Olay, İstanbul Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 11 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sultangazi'de bir apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı topladı Ardından ayakkabıları çöp poşetlerine dolduran şüpheli binadan ayrıldı.
Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki çöp poşetine ayakkabıları koyarak binadan ayrıldığı görülüyor.
Şüphelinin tanınmamak için kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.