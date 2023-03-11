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Dairenin gizli bölümü sigara imalathanesi çıktı 

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, dubleks dairede, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen bölümde, kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, piyasa değeri 226 bin 500 lira olan 62 bin 500 makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:59
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Dairenin gizli bölümü sigara imalathanesi çıktı 

Dairenin gizli bölümü sigara imalathanesi çıktı 
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DHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara üretilerek piyasa sürüldüğünü belirledi. 

E.A.'nın dubleks evine operasyon düzenleyen jandarma, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen özel bölüm olduğunu belirledi. 

Gizli bölüme girip arama yapan jandarma ekipleri, 62 bin 500 dolu ve boş makaron, 42 kilo kıyılmış tütün ve tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirdi. 

Piyasa değeri 226 bin 500 lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. 

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