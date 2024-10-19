Dalaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA
Dalaman'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan 2 gün müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman'da meydana gelen yangının yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve kalbi YeşilVatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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