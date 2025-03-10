Dalaman’da okul aile birliği başkanlarına eğitim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalaman’da okul aile birliği başkanlarına eğitim

Muğla'nın Dalaman ilçesinde "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ve "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında okul aile birliği başkanlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Dalaman'da, okullarda hijyen standartlarının yükseltilmesi ve güvenli gıda temininin sağlanması amacıyla okul aile birliği başkanlarına yönelik mevzuat eğitimleri düzenlendi.

Eğitimler, "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ile "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" çerçevesinde yapıldı.

Eğitimlerde; kantinlerde hijyenin sağlanması için gereken standartlar, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri, çalışanların alması gereken hijyen eğitimleri, gıda güvenliği uygulamaları ve işletmelerin yasal sorumlulukları gibi konular ele alındı. Ayrıca, öğrenci sağlığının korunması için yapılması gereken düzenli denetimler hakkında bilgi verildi.

Dalaman’da okul aile birliği başkanlarına eğitim

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