Dalaman’daki yangın sonrası evler tahliye ediliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalaman’daki yangın sonrası evler tahliye ediliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tedbir amaçlı olarak iki mahallede evler tahliye edilmeye başlandı.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. Bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken 85 hanenin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.

VALİ AKBIYIK: TEDBİR AMAÇLI

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Taşbaşı ve Elcik Mahallerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahaya indi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Tedbir amaçlı Taşbaşı ve Elcik Mahallelerimizde 85 haneyi tahliye ettik. Ekiplerimiz yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarına canla başla devam ediyor" dedi.

Dalaman’daki yangın sonrası evler tahliye ediliyor

Dalaman’daki yangın sonrası evler tahliye ediliyor

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