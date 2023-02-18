﻿Dalgalar denizi dövdü

İHA'nın haberine göre, Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına, Karadeniz üzerinde dev dalgalar oluşturdu.

Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar bir süre sahili dövdü.

Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpükler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü. Dalgalar, istinat duvarlarını da aşarak yola kadar ulaştı.

Dalgaların taşıdığı çakıllarda yolda birikti. Karadeniz’de oluşan dev dalgalar sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı.