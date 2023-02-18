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Dalgalar denizi dövdü

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu sahilinde Karadeniz üzerinde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar sahili dövdü.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:49
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Dalgalar denizi dövdü

Dalgalar denizi dövdü
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İHA'nın haberine göre, Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına, Karadeniz üzerinde dev dalgalar oluşturdu. 

Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar bir süre sahili dövdü. 

Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpükler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü. Dalgalar, istinat duvarlarını da aşarak yola kadar ulaştı. 

Dalgaların taşıdığı çakıllarda yolda birikti. Karadeniz’de oluşan dev dalgalar sebebiyle denize açılamayan balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı.

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