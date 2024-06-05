Dalgıçlar amfora buldu!

Kaynak: AA
Dalgıçlar amfora buldu!

Edirne'de "Çevre Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Enez Limanı'nda deniz dibinden çöp toplayan dalgıçlar amfora buldu.

Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı.

Ekipler, denizden lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı.

Dalgıçların bulduğu amfora ise sahil güvenlik ekiplerinin botuyla dışarıya alınarak, belediye ekiplerine teslim edildi.

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Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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