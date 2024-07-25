Dalgınlığın böylesi ‘pes’ dedirtti! 1 milyon 200 liralık altını lokantada unuttular

Lokantada çalışan garson, çantanın unutulduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 2 saat yol gidip Ankara'ya vardıklarında çantanın eksikliğini fark eden aile de hemen polisi aradı. Bolu'ya geri dönen aile, polis eşliğinde altın dolu çantayı teslim aldı.

Malatya'ya gitmek üzere yola çıkan 4 kişilik aile, sabah saatlerinde Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir lokantada çorba içmek için durdu. Yemeklerini yedikten sonra yola çıkan aile, yanlarında getirdikleri çocuk çantasını lokantada unuttu.

GARSON FARK ETTİ

Lokantada garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Yusuf Eren (21), masanın kenarında unutulan çantayı fark etti. İşyerindeki arkadaşlarıyla birlikte çantayı açtıklarında, poşetin içinde çok sayıda altın buldular. Eren, durumu işyeri sahibine bildirdi ve polis çağrıldı.

POLİS EŞLİĞİNDE TESLİM ALDI

Ankara'ya vardıklarında çantalarının eksik olduğunu fark eden aile de polise ihbarda bulundu. Bolu'ya dönen aile, unuttukları 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bulunduğu çantayı lokantada, polis eşliğinde teslim aldı.

SİYAH POŞETİN İÇİNDEN ALTIN ÇIKTI

Çantayı bulan Yusuf Eren, altınları görünce çok şaşırdıklarını belirterek, "Sabah saat 08.00-09.00 civarıydı. 4 kişilik aile gelip çorbalarını yediler. Uzun yoldan geldikleri için yol güzergahı üzerinde bizde yemek yediler. Yemeklerini yiyip gittiler, fakat çantalarını unuttular. Bir süre çantaya bakmadık, gelirler diye. Sonra açıp baktığımızda içinde oyuncaklar vardı, bir de siyah poşet vardı. Belki özel eşyaları vardır diye bayan personelimize poşeti açmasını istedim.

1 MİLYON 200 LİRA DEĞERİNDE

Poşetin içerisinden altınlar çıktı. Bunlar 1 milyon 200 bin TL değerindeydi. Gerçekten biz de çok şaşırdık. Patronumuzu aradık, o da emniyet ekiplerine haber verdi. Aile, Malatya'ya gidiyordu. Ankara'ya yaklaştıklarında bunu fark edip polisi aramışlar. Biz de polisi aramış olduğumuz için iki taraf da mağdur olmadı. Aile çok teşekkür etti. Öğle yemeklerini de bizim burada yiyerek öyle yollarına devam ettiler" dedi.