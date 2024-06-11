Dalgınlıkla bıraktığı çanta çevrede panik yarattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalgınlıkla bıraktığı çanta çevrede panik yarattı

Şırnak'ta yaşanan bir olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, bir kadın öğrenci, seyahat hazırlığı sırasında bavulunu dalgınlıkla bir kenara bıraktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait bir yurtta ikamet eden öğrencinin unuttuğu bavul, yol kenarında endişeli vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun 112 Acil Servis hattına bildirilmesi üzerine, olay yerine derhal polis ve bomba imha uzmanları yönlendirildi. Şırnak-Cizre karayolu, şüpheli paketin incelenmesi amacıyla trafiğe kapatıldı ve çevredeki vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Bomba imha ekiplerinin titiz çalışması sonucu, fünye ile patlatılan çantanın içinden zararsız eşyalar çıktı ve böylece vatandaşların endişesi sona erdi. Olay, bölgede kısa süreli bir gerginliğe neden olurken, yetkililer vatandaşları herhangi bir şüpheli durumda hemen yetkililere haber vermeleri konusunda uyardı.

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