Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren ‘Çirkinler’ ve ’Daltonlar’ adlı suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde Bursa merkezli Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Jandarma ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.

Tespitlere göre; 'Çirkinler' suç örgütüne üye 3 şüpheli, Yıldırım ilçesinde bir iş yerini kundaklama olayını gerçekleştirmişti. Yine aynı ilçede 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüphelinin, tehdit ve baskı yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı anlaşıldı. Ayrıca Nilüfer ilçesinde yaşanan bir iş yerinin kurşunlanması olayının da 'Daltonlar' suç örgütüne üye 6 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyon kapsamında, bir kişinin de kaçak silah imalatı ve ticaretine karıştığı ortaya çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olarak 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 16 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.