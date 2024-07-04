Damada emzik geline oklava takıldı! Böyle düğün ne görüldü ne duyuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Damada emzik geline oklava takıldı! Böyle düğün ne görüldü ne duyuldu

Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşları, düğün sonrası damada evinin önünde tavada yumurta yaptırırken, içine 1 kilo acı biber döktü. Arkadaşları, bu yumurtayı yiyen damada bir de çoraplarını yıkattı.

Bilecik'te Enes Uysal ile Mine İpek dünya evine girerken, düğünlerinde olanlar herkesi hayrete düşürdü.

Düğünde pasta kesimi sonrası takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik ve bulaşık bezi, geline ise oklava gibi hediyeler takarken, düğünün ardından damadın evinin önüne gelerek meşaleler ile görsel bir şov hazırladı.

YUMURTA YAPTIRILDI ÇORAPLARI YIKATILDI

Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, sonra bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirirken, kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.

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