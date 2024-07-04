Damada emzik geline oklava takıldı! Böyle düğün ne görüldü ne duyuldu

Bilecik'te Enes Uysal ile Mine İpek dünya evine girerken, düğünlerinde olanlar herkesi hayrete düşürdü.

Düğünde pasta kesimi sonrası takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik ve bulaşık bezi, geline ise oklava gibi hediyeler takarken, düğünün ardından damadın evinin önüne gelerek meşaleler ile görsel bir şov hazırladı.

YUMURTA YAPTIRILDI ÇORAPLARI YIKATILDI

Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, sonra bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirirken, kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.