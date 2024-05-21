Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı

Bir kız isteme merasiminde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Gelin ve arkadaşları, eski bir gelenek olan damadın kahvesine tuz atma adeti abartarak, damat için hazırlanan Türk kahvesine bulaşık deterjanından elde ettikleri köpüğü koydu.

Gelin ve arkadaşları söz konusu videoyu damat kahvesi köpüksüz olunca bulduğumuz çözüm notuyla paylaştı.

PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Damadın kahvesine deterjan köpüğü koyan gelin ve arkadaşları o anları kayda alarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Bir anda viral olan videoya, sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise kadınlardan korkmaya başladığını ifade etti.

İşte bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan gönderiye gelen bazı yorumlar:

Peki, kız istenirken Türk kahvesine neden tuz atmanın asıl sebebi ne? İşte cevabı…

TUZLU KAHVENİN ANLAMI

Kız isteme esnasında sıklıkla rastladığımız damat adayının kahvesine tuz atma geleneği, aslında geçmişte günümüzden çok farklı bir anlamı vardı.

Gelenek hakkında çeşitli rivayetler olsa da en bilinen anlamı, görücü usulü evliliklere dayandığı söyleniyor. Kız ve erkek tarafının bir araya geldiği ve damat adayı ile gelinin birbirlerini ilk kez gördüğü akşamda, gelin hemen damat adayının kahvesini hazırlar.

Eğer gelin damat adayını beğenmişse kahveyi şekerli hazırlar, yanında tatlı ikram eder. Gelin bu şekilde damat adayını beğendiğini ve evlenmeyi kabul ettiği mesajını verirmiş.

Ancak kız, damat adayını beğenmemişse kahvesine şeker yerine tuz koyar, tuzlu kahveyi içen damat adayı, kızın kendisini istemediğini anlayıp anne ve babasını alarak kalkar ve bu işten vazgeçermiş.