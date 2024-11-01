Damadını öldürdü intihar etti

Bayrampaşa Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırdı. Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, damadını vurarak öldürdü.

Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Olay yerine gelen diğer dükkan sahipleri, işletmenin hala kapalı olması üzerine kapıya vurdu. Kapı açılmayınca içeri giren esnaf, Girgin ile Timur'un cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri iki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyan yakınları ise, olay yerine koştu. İki adamın ölüm haberiyle yıkılan aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı. Cenazeler ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.